Две с половиной недели понадобилось RuTube, чтобы восстановить свои сервисы на 99,9% после «самой мощной кибератаки»

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Генеральный директор RuTube Александр Моисеев в ходе конференции Startup Village в Сколково сообщил, что сервисы видеохостинга после кибератаки, совершенной 9 мая, восстановлены на 99,9%. Полная функциональность будет восстановлена до конца недели.





«С точки зрения мощности мы вернулись в нормальный режим. С точки зрения функциональности, я думаю, мы до конца недели выйдем на всю функциональность, которая была у нас изначально до кибератаки. Что касается восстановления сервисов, то в режиме находимся нормальном. Восстановились на 99,9%», – отметил Моисеев. Он также уточнил, что аудитория вернулась на показатели до кибератаки.

Напомним, 9 мая RuTube подвергся «самой мощной кибератаке» за всю историю видеохостинга. Как потом пояснили в пресс-службе RuTube, было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных.