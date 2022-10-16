Две операции и экспериментальное лечение рака сгубило звезду «Джека Восьмеркина»

Российский актер Александр Кузнецов еще в молодости завоевал популярность у зрителей благодаря съемкам в фильме «Джек Восьмеркин — «американец». Артист хотел заниматься актерским ремеслом до глубокой старости, но жизнь сложилась иначе — у звезды обнаружили рак.
Как рассказали авторы портала «Киноафиша», в 2014 году актеру диагностировали рак простаты. Кузнецов перенес две операции, но болезнь не отступала. Артист после таких неудач решил воспользоваться альтернативной медициной, обратившись к бразильскому целителю. Он сумел стабилизировать состояние Кузнецова, и тот решил продолжить лечение.
Актер стал лечиться в закрытой экспериментальной клинике в Дубне. по мнению близких, это решение стало для Кузнецова фатальным — он отказался от химиотерапии и лечился волновой терапией и хлоркой. в результате артситу стало только хуже, и в 2019 году Кузнецова не стало.