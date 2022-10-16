Две операции и экспериментальное лечение рака сгубило звезду «Джека Восьмеркина»

Актер стал лечиться в закрытой экспериментальной клинике в Дубне. по мнению близких, это решение стало для Кузнецова фатальным — он отказался от химиотерапии и лечился волновой терапией и хлоркой. в результате артситу стало только хуже, и в 2019 году Кузнецова не стало.