Две мины времен Великой Отечественной войны обнаружили в Белоострове

Два ржавых предмета, похожих на боеприпасы, нашли на берегу реки Сестра в поселке

Белоостров. На место прибыли саперы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ

Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.