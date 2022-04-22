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    Две мины времен Великой Отечественной войны обнаружили в Белоострове

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Две мины времен Великой Отечественной войны обнаружили в Белоострове

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    globallookpress.com/Thomas Frey/dpa

    Два ржавых предмета, похожих на боеприпасы, нашли на берегу реки Сестра в поселке
    Белоостров. На место прибыли саперы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ
    Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Специалисты
    осмотрели снаряды и установили, что ими являются минометные мины калибра 82
    миллиметра времен Великой Отечественной войны. Правоохранители вывезли опасную
    находку на специализированный полигон для дальнейшей ликвидации.

    На западе
    Москвы обнаружили боеприпас, сохранившийся после ВОВ, передает телеканал «360».

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