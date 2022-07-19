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Две мигрантки забыли в салоне подмосковного такси 51 сверток с наркотиком

Две мигрантки забыли в салоне подмосковного такси 51 сверток с наркотиком
pxhere.com

В Подмосковье правоохранители пресекли сбыт героина в крупных размерах. Наркодилерами оказались две уроженки соседней республики, передает новостной Telegram-канал Mash. Возбуждено уголовное дело.

По данным источника, выйти на продавцов наркотиков удалось благодаря тому, что девушки забыли в такси 51 сверток весом в 80 граммов. Обнаружив товар, водитель сразу же понес его в полицию.

Когда правоохранители нагрянули к мигранткам с обыском, то обнаружили в квартире еще около 500 граммов героина, который предназначался для продажи.

Против девушек было возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в крупном размере. За это им грозит до 20 лет лишения свободы.

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RusNewsToday24
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