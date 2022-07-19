Две мигрантки забыли в салоне подмосковного такси 51 сверток с наркотиком

В Подмосковье правоохранители пресекли сбыт героина в крупных размерах. Наркодилерами оказались две уроженки соседней республики, передает новостной Telegram-канал Mash. Возбуждено уголовное дело.
По данным источника, выйти на продавцов наркотиков удалось благодаря тому, что девушки забыли в такси 51 сверток весом в 80 граммов. Обнаружив товар, водитель сразу же понес его в полицию.
Когда правоохранители нагрянули к мигранткам с обыском, то обнаружили в квартире еще около 500 граммов героина, который предназначался для продажи.
Против девушек было возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в крупном размере. За это им грозит до 20 лет лишения свободы.