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    Две категории россиян смогут рассчитывать на доплату к пенсии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com/PD

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    pixabay.com/PD

    Власти России утвердили индекс, необходимый для расчета ежемесячной доплаты к пенсии летчикам и шахтерам, пишет «Парламентская газета».

    Речь идет об индексе роста среднемесячной заработной платы за 2021 год, который был утвержден кабинетом министров. Его размер равняется 1,098, следует из вступившего в силу 16 апреля правительственного постановления.

    Индекс будет применяться при расчете ежемесячной доплаты к пенсии членам летных экипажей гражданской авиации и отдельных категорий работников угольной промышленности. 

    В минувшем году дополнительные выплаты получили свыше 90 тысяч граждан. При этом средний размер доплаты для летчиков составил 7468 рублей, а для шахтеров — 3486 рублей.

    Россияне с пенсией ниже 17
    тысяч рублей получат дополнительную выплату в апреле. Доплата пожилым людям с невысокими пенсиями направлена на обеспечение определенного уровня жизни.

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