Две категории россиян смогут рассчитывать на доплату к пенсии

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Власти России утвердили индекс, необходимый для расчета ежемесячной доплаты к пенсии летчикам и шахтерам, пишет «Парламентская газета».
Речь идет об индексе роста среднемесячной заработной платы за 2021 год, который был утвержден кабинетом министров. Его размер равняется 1,098, следует из вступившего в силу 16 апреля правительственного постановления.
Индекс будет применяться при расчете ежемесячной доплаты к пенсии членам летных экипажей гражданской авиации и отдельных категорий работников угольной промышленности.
В минувшем году дополнительные выплаты получили свыше 90 тысяч граждан. При этом средний размер доплаты для летчиков составил 7468 рублей, а для шахтеров — 3486 рублей.
Россияне с пенсией ниже 17
тысяч рублей получат дополнительную выплату в апреле. Доплата пожилым людям с невысокими пенсиями направлена на обеспечение определенного уровня жизни.