Две бабы яги на струнных и кричалки про «Азовсталь»: Захарова попала в точку, комментируя победу Украины на Евровидении

Отметим, руководство музыкального конкурса закрыло глаза на политическое высказывание украинских артистов в конце их выступления. Дело в том, что в официальных правилах на сайте Евровидения подчеркивается, что конкурс остается неполитическим событием. Однако никого не смутили открытые призывы певцов из Украины о «помощи» стране.