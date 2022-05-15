Две бабы яги на струнных и кричалки про «Азовсталь»: Захарова попала в точку, комментируя победу Украины на Евровидении

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала победу украинских певцов на международном песенном конкурсе «Евровидение-2022». Дипломат точно описала «перформанс» Украины всего в одном предложении. Соответствующее сообщение в ее личном Telegram-канале.
Украина стала победительницей в международном музыкальном конкурсе Евровидение. При этом организаторы имели полное право дисквалифицировать страну за политические лозунги в конце выступления, но они предпочли закрыть глаза на это.
Как отметила Мария Захарова, без победы Украины на Евровидении картина случившегося с этой страной была бы неполной.
«Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про «Азовсталь». Европа аплодирует стоя. Занавес», — высказалась дипломат.
Отметим, руководство музыкального конкурса закрыло глаза на политическое высказывание украинских артистов в конце их выступления. Дело в том, что в официальных правилах на сайте Евровидения подчеркивается, что конкурс остается неполитическим событием. Однако никого не смутили открытые призывы певцов из Украины о «помощи» стране.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что победа Украины на Евровидении вызвала шквал гнева в Сети.