Две аварии произошли во Владимире на трассе М-7

Как пишет издание «Владимирские ведомости», в 21:50 произошла авария на улице Лакина, 161А. По данным ГИБДД, водитель, управляя автомобилем марки Mercedes, двигался в сторону Нижнего Новгорода. Во время перестроения мужчина не предоставил преимущество пассажирскому автобусу, которым управлял 26-летний молодой человек. Трое пассажиров автобуса получили травмы, на месте им оказали медицинскую помощь.