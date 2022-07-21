Две аварии произошли во Владимире на трассе М-7

Серьезные ДТП произошли вечером 20 июля в черте Владимира на трассе М-7. В результате двух аварий пострадали шесть человек. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидентов.
Как пишет издание «Владимирские ведомости», в 21:50 произошла авария на улице Лакина, 161А. По данным ГИБДД, водитель, управляя автомобилем марки Mercedes, двигался в сторону Нижнего Новгорода. Во время перестроения мужчина не предоставил преимущество пассажирскому автобусу, которым управлял 26-летний молодой человек. Трое пассажиров автобуса получили травмы, на месте им оказали медицинскую помощь.
Второе ДТП случилось в 22:25 на Огуречной горе. Автомобиль ВАЗ ехал со стороны Москвы и врезался в фуру МАЗ. В легковом автомобиле травмировались две пассажирки и водитель, они были госпитализированы.