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Две аварии произошли во Владимире на трассе М-7

Две аварии произошли во Владимире на трассе М-7
piqsels.com

Серьезные ДТП произошли вечером 20 июля в черте Владимира на трассе М-7. В результате двух аварий пострадали шесть человек. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидентов.

Как пишет издание «Владимирские ведомости», в 21:50 произошла авария на улице Лакина, 161А. По данным ГИБДД, водитель, управляя автомобилем марки Mercedes, двигался в сторону Нижнего Новгорода. Во время перестроения мужчина не предоставил преимущество пассажирскому автобусу, которым управлял 26-летний молодой человек. Трое пассажиров автобуса получили травмы, на месте им оказали медицинскую помощь.

Второе ДТП случилось в 22:25 на Огуречной горе. Автомобиль ВАЗ ехал со стороны Москвы и врезался в фуру МАЗ. В легковом автомобиле травмировались две пассажирки и водитель, они были госпитализированы.

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