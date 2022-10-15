Два землетрясения обрушились на Бурятию за сутки

На севере Бурятии за сутки зафиксировали два землетрясения – новые толчки магнитудой 3,6 произошли в районе озера Байкал в северной части республики. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Согласно предварительной сводке, толчки не ощущались. Известно также, что землетрясение не повлияло на функционирование объектов жизнеобеспечения – они работают в штатном режиме.
«В 04:31 (23:31 мск 14 октября) произошло сейсмособытие в Северо-Байкальском районе. Магнитуда — 3,6. Эпицентр находился в 12 км южнее от населенного пункта Ангоя», — проинформировали в ведомстве.
В пятницу, 14 октября в акватории Байкала зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 и интенсивностью 7,9 балла. Подземные толчки силой от трех до пяти баллов ощущались в Иркутской области и Республике Бурятия.