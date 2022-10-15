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Два землетрясения обрушились на Бурятию за сутки

Два землетрясения обрушились на Бурятию за сутки
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На севере Бурятии за сутки зафиксировали два землетрясения – новые толчки магнитудой 3,6 произошли в районе озера Байкал в северной части республики. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Согласно предварительной сводке, толчки не ощущались. Известно также, что землетрясение не повлияло на функционирование объектов жизнеобеспечения – они работают в штатном режиме.

«В 04:31 (23:31 мск 14 октября) произошло сейсмособытие в Северо-Байкальском районе. Магнитуда — 3,6. Эпицентр находился в 12 км южнее от населенного пункта Ангоя», — проинформировали в ведомстве.

В пятницу, 14 октября в акватории Байкала зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 и интенсивностью 7,9 балла. Подземные толчки силой от трех до пяти баллов ощущались в Иркутской области и Республике Бурятия.

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