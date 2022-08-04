Два водителя и пенсионерка пострадали при лобовом ДТП в Башкирии

Три человека попали в больницу после столкновения двух легковушек в городе Салават. Авария произошла на Зеленой улице, рассказал главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.
По его информации, 28-летний мужчина за рулем ВАЗ-2114 столкнулся лоб в лоб с автомобилем Daewoo Nexia, которым управляла 36-летняя женщина. В результате оба водителя и 70-летняя пассажирка иномарки получили травмы различной степени тяжести, Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.
В настоящий момент полицейские выясняют все обстоятельства дорожного инцидента. По итогам проверки стражи порядка примут решение в соответствии с действующим законодательством.
На днях в Екатеринбурге водитель легковушки сбил мать с ребенком, которые проезжали нерегулируемый пешеходный переход на велосипеде, сообщал телеканал «360».