Два водителя и пенсионерка пострадали при лобовом ДТП в Башкирии

По его информации, 28-летний мужчина за рулем ВАЗ-2114 столкнулся лоб в лоб с автомобилем Daewoo Nexia, которым управляла 36-летняя женщина. В результате оба водителя и 70-летняя пассажирка иномарки получили травмы различной степени тяжести, Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.