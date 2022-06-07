Два туриста пропали при пересечении реки в Ненецком автономном округе

Два туриста, которые пересекали речку на вездеходах, пропали без вести в Ненецком автономном округе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Представитель экстренных служб сообщил, что четверо человек ехали на двух вездеходах по берегу Белого моря. Возле села Шойна вездеходы перевенулись, из-за чего они попали в море.
«Два человека смогли выбраться, двое пропали без вести», — сообщил собеседник агентства.
Он указал, что маршрут движения туристов очень популярен. Туда приезжают любители охоты.
Ранее группа из трех петербургских туристов пропала в Карелии. Об этом информирует телеканал «360».