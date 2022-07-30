Два школьника на мопеде получили травмы при столкновении с иномаркой в Тульской области

Дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими случилось в Щекинском районе. Дорогу не поделили легковушка и мопед. Об этом сообщили в УГИБДД России по Тульской области.
Инцидент произошел в деревне Московская Слобода. По информации ведомства, 15-летний подросток за рулем легкого мотоцикла поворачивал на главную дорогу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos. Последним управлял 19-летний молодой человек без водительских прав.
Следовавший на мопеде юноша и его 12-летний пассажир получили травмы. Школьников госпитализировали. Информация об их состоянии не поступала.
Правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.