Новости0

Два школьника на мопеде получили травмы при столкновении с иномаркой в Тульской области

Два школьника на мопеде получили травмы при столкновении с иномаркой в Тульской области
pxhere.com

Дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими случилось в Щекинском районе. Дорогу не поделили легковушка и мопед. Об этом сообщили в УГИБДД России по Тульской области.

Инцидент произошел в деревне Московская Слобода. По информации ведомства, 15-летний подросток за рулем легкого мотоцикла поворачивал на главную дорогу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos. Последним управлял 19-летний молодой человек без водительских прав.

Следовавший на мопеде юноша и его 12-летний пассажир получили травмы. Школьников госпитализировали. Информация об их состоянии не поступала.

Правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

гибдд дтп мопед тульская область
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.