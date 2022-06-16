Два школьника из Кирова сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

Учащиеся лицея №21 и школы №47 в Кирове отличились на Едином государственном экзамене. Двое ребят сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов.
Итоги Единого государственного экзамена по профильной математике (повышенной сложности) подвели в Кирове. В итоговых испытаниях принимали участие 1156 учащихся. Максимальные 100 баллов получили два выпускника, пишет «Первоисточник».
Экзамен по математике базового уровня сдавали 1355 одиннадцатиклассников. Результаты будут объявлены позже. В настоящее время еще обрабатываются данные ЕГЭ по физике и обществознанию.