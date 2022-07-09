Два ребенка и девять взрослых пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 11 человек — два ребенка и девять взрослых, сообщает Народная милиция ДНР.
По имеющимся данным, ВСУ стреляли по жилым кварталам населенного пункта. В частности, два снаряда были выпущены по детской площадке на улице Бессонова. Из-за обстрела Горловки были повреждены многоквартирные дома.
Ранее стало известно, что украинские военные расстреляли Центр славянской культуры в Ленинском районе Донецка. В результате удара ВСУ в здании были повреждены стекла и насквозь пробита крыша, сообщал телеканал «360».