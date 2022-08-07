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Два прохладных и дождливых дня ждут петербуржцев в ближайшее время

Два прохладных и дождливых дня ждут петербуржцев в ближайшее время
unsplash.com

Тыловая часть циклона определит погоду в Петербурге в воскресенье и понедельник. К чему готовиться горожанам, рассказали синоптики.

В воскресенье, 7 августа, в Петербурге ожидается переменная облачность. В некоторых районах города возможны кратковременные осадки, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня на погоду окажет влияние тыловая часть уходящего на восток циклона. Присутствуют небольшие облачности местами и видимые дожди», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик также предупредил петербуржцев о кратковременных осадках в понедельник, 8 августа. Столбики термометров покажут около 20 градусов выше нуля.

дожди петербург погода
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