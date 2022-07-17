Два крупных партнера США в Евросоюзе хотят, чтобы Украина сдалась России. Об этом написало британское издание The Article.
Западные страны спустя несколько месяцев начали уставать от украинского кризиса. Уже несколько крупных игроков ЕС хотят, чтобы Киев поскорее сдался Москве. Перевод материала предоставила «ПолитРоссия».
Поскорее закончить кризис на Украине хотят Франция и Германия. Государствам важно продолжать сотрудничать с РФ, поскольку их экономики связаны с российской. Также Париж и Берлин хотят потеснить гегемонию США. Для достижения желаемого им нужно, чтобы Киев как можно скорее завершил сопротивление, пишет автор.
«Франция и Германия хотят вновь начать заигрывать с Россией и вести с ней дела, как это было до 24 февраля этого года. Все трое возмущены гегемонией США в Европе и настроены на то, чтобы Украина сдалась, хоть Франция и Германия заявляют об обратном», — отметили в The Article.
Вести жесткую борьбу с Россией готовы только два государства Запада — Великобритания и Польша. Остальные страны ЕС зависят от РФ, поэтому готовы смириться с успешным окончанием миротворческой спецоперации и победой Москвы, считает журналист.
Чтобы нейтрализовать угрозу гегемонии, США могут превратить в нового лидера ЕС Польшу. Для достижения желаемого Вашингтон будет оказывать государству полную политическую, военную и экономическую поддержку. Затем Белый дом добьется сплочения вокруг страны представителей Восточной Европы, предположил аналитик.
Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Основной целью является защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Главная задача — денацификация и демилитаризация государства.