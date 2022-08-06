Два новых отечественных аналога винтовки М16 покажут на форуме «Армия-2022»

Российский производитель оружия ООО «Промтехнология» представит на форуме «Армия-2022» две полуавтоматические винтовки на базе американской AR15. О новинках в компании рассказали ТАСС.
Винтовка AR15 в 1962 году была принята на вооружение ВС США как M16. Американские военные используют ее до сих пор.
«Мы продолжаем развивать линейку полуавтоматических винтовок. На форуме продемонстрируем новую винтовку на базе AR15 в калибре 9×19, а также усовершенствованную винтовку на базе AR15 в калибре .223 Rem», – сообщили агентству в компании.
«Промтехнология» уже запустила в серийное производство аналог AR15 в калибре 5,56×45 мм НАТО – винтовку ORSIS-AR15J. Кроме того, разработаны варианты такого оружия под советские патроны 5,45×39 мм и 7,62×39 мм.