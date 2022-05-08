Два мирных жителя пострадали при обстреле Новопетриковки со стороны ВСУ

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Украинские боевики открыли огонь по селу Новопетриковка в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате обстрела ранения получили двое мужчин.
Среди пострадавших мирные жители 1964 и 1984 годов рождения, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 2 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденной территории Республики», — уточняется в сообщении.
Всего на освобожденной территории насчитывается 1 333 пострадавших. Среди них 68 несовершеннолетних граждан, заключили в представительстве ДНР.
Украинские силовики продолжают обстреливать территории ДНР. Так, недавно они переоделись в российскую форму и атаковали частные дома, чтобы обвинить в провокации РФ, передает телеканал «360».