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    Два мирных жителя пострадали при обстреле Новопетриковки со стороны ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Два мирных жителя пострадали при обстреле Новопетриковки со стороны ВСУ

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    I-Images/Keystone Press Agency/Globallookpress

    Украинские боевики открыли огонь по селу Новопетриковка в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате обстрела ранения получили двое мужчин.

    Среди пострадавших мирные жители 1964 и 1984 годов рождения, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    «По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 2 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденной территории Республики», — уточняется в сообщении.

    Всего на освобожденной территории насчитывается 1 333 пострадавших. Среди них 68 несовершеннолетних граждан, заключили в представительстве ДНР.

    Украинские силовики продолжают обстреливать территории ДНР. Так, недавно они переоделись в российскую форму и атаковали частные дома, чтобы обвинить в провокации РФ, передает телеканал «360».

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