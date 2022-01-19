Два медработника и пациент пострадали в аварии с каретой скорой помощи в Новой Москве

Два медработника и пациент пострадали в аварии с каретой скорой помощи в Новой Москве Новости
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Серьезная авария с участием легкового автомобиля и кареты скорой помощи произошла в Новой Москве. В результате столкновения пострадали два сотрудника медслужб и пациент, сообщили в экстренных службах.

Авария произошла на Варшавском шоссе у поворота в сторону поселка Кленово. По предварительной информации, водитель легковушки Honda поворачивал на разрешающий сигнал светофора и врезался в машину скорой помощи. Медицинская карета двигалась «по встречке» с включенными спецсигналами, пишет RT.

Предварительно, травмы трех пострадавших оцениваются как не тяжелые. Все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются, на месте работают сотрудники столичных оперслужб.

 
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