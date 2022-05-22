Два экрана, запас хода 408 км, мощность 95 л.с. и SoC Qualcomm 6155 за 13 880 долларов. Объявлены цены на компактный электромобиль Chery QQ Wujie Pro

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Как пишет источник, в Китае объявлены цены на компактный электромобиль Chery QQ Wujie Pro. Его особенностью, в отличие местного хита Wuling Hongguang Mini EV, является вполне себе взрослый запас хода: и тот, и другой электромобиль преодолевают на одной зарядке 300 км, только в случае с Hongguang Mini EV Gameboy это прерогатива максимальной версии, а вот для Chery QQ Wujie Pro такой запас хода – уже в базе. Версия электромобиля Chery с тяговой аккумуляторной батареей повышенной емкости способна проехать на одной зарядке 408 км.





Как видно на картинке ниже, всего у Chery QQ Wujie Pro четыре версии. Самая доступная с запасом хода 301 км оценена в 11 840 долларов, цена самой доступной с повышенным до 408 км запасом хода – 13 880 долларов.

Габариты автомобиля составляют 3402 х 1680 х 1550/1559 мм, длина колесной базы – 2160 мм. Интересно, что колесные диски – 16-дюймовые. Для сравнения, в оригинальном Wuling Hongguang Mini EV использовались 12-дюймовые. Chery QQ Wujie Pro – двухдверный автомобиль, но рассчитан на четверых. Задние сиденья можно сложить, это позволит перевезти больше багажа.





В базовой версии с пробегом на одной зарядке 301 км используется электродвигатель мощностью 75 л.с., а максимальная скорость составляет 120 км/ч. В версии с запасом хода 408 км используется двигатель мощностью 95 л.с., максимальная скорость – 125 км/ч. Интересно, что в обоих случаях автомобиль заднеприводный.





В салоне Chery QQ Wujie Pro два экрана: поменьше в составе приборной панели и побольше – на центральной консоли. В составе информационно-развлекательной системы авто используется однокристальная платформа Qualcomm 6155. Ожидается, что продажи новинки на домашнем рынке в Китае стартуют через месяц-два.