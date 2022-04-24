Два экрана, Snapdragon 8 Gen 1, топовая камера Zeiss с OIS, беспроводная зарядка. Первый складной смартфон Vivo поступил в продажу в Китае

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Компания Vivo, которая недавно анонсировала свой долгожданный первый складной смартфон Vivo X Fold, сообщила о его поступлении в продажу на территории Китая.

Vivo X Fold оснащен 8,03-дюймовым дисплеем E5 LTPO OLED 3.0 с защитным стеклом UTG, который поддерживает частоту обновления 120 Гц. Экран имеет разрешение 2K и соотношение сторон 4:3,5. Он также поддерживает HDR10 + и охватывает 113% цветовой гаммы DCI P3. Экран X Fold установил или побил 19 рекордов DisplayMate A+, а шарнир был сертифицирован TUV Rheinland на 300 000 циклов сгибаний/разгибаний.





Дополнительный экран оснащен 6,53-дюймовой OLED-панелью E5 разрешением экрана Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+, 100-процентным охватом цветовой гаммы DCI P3 и соотношением сторон 21:9. Оба экрана имеют врезанные фронтальные камеры.

Смартфон построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, которая работает с оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1. Телефон оснащён квадрокамерой с логотипом Zeiss, а также основным датчиком изображения Samsung GN5 разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией. Дополнительно установлены датчики разрешением 48, 12 и 5 Мп. Последний должен обеспечить 60-кратный зум.





Vivo X Fold получил Android 12 и аккумулятор ёмкостью 4600 мА•ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, а также модули Wi-Fi 6 и NFC.