Два десятка орудий и шесть пунктов управления: Народная милиция ДНР отчиталась об успехах за четыре дня

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал в эфире телеканала «Россия-1» об успехах республиканских подразделений за последние четыре дня.
По словам полковника, уничтожены не только единицы западной военной техники, в том числе французские самоходки, но и склады вооружений, а также пункты управления беспилотниками.
«За последние четыре дня мы уничтожили: три орудия «Цезарь» 155-мм французского производства, восемь орудий калибром 152-мм, две самоходных установки «Гвоздика», два орудия Д-30. Оба 122-мм. Мы уничтожили четыре пусковых установки «Град», два полевых артиллерийских склада. И самое главное: шесть пунктов управления беспилотниками, которые обеспечивали корректировку обстрелов городской черты нашей республики», — констатировал Басурин.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.