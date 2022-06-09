Два десятка орудий и шесть пунктов управления: Народная милиция ДНР отчиталась об успехах за четыре дня

«За последние четыре дня мы уничтожили: три орудия «Цезарь» 155-мм французского производства, восемь орудий калибром 152-мм, две самоходных установки «Гвоздика», два орудия Д-30. Оба 122-мм. Мы уничтожили четыре пусковых установки «Град», два полевых артиллерийских склада. И самое главное: шесть пунктов управления беспилотниками, которые обеспечивали корректировку обстрелов городской черты нашей республики», — констатировал Басурин.