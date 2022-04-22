Два человека задохнулись в полыхающей «трешке» на Северном проспекте в Петербурге

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Ночной пожар на севере Петербурга унес жизни двух человек:
огнем оказалась охвачена одна из квартир в Выборгском районе. Об этом
рассказали в пресс-службе главного управления городского МЧС.
По данным сообщения, речь идет о жилом доме на Северном
проспекте. Пламя бушевало на двух «квадратах» трехкомнатной квартиры.
К ликвидации возгорания были привлечены силы 15 спасателей и
трех единиц спецтехники. После тушения пожара в квартире нашли тела
задохнувшихся мужчины и женщины.
По данному факту была организована проверка, направленная на
установление причин и обстоятельств смертельного возгорания. По ее итогам будет
принято процессуальное решение.
Ранее крупный пожар разгорелся в здании оборонного НИИ в
Твери. В результате возгорания погибли семь человек, и около 26 пострадали. Предварительной
причиной называют аварийный режим работы электросети, сообщал «Царьград».