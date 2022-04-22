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    Два человека задохнулись в полыхающей «трешке» на Северном проспекте в Петербурге

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Два человека задохнулись в полыхающей «трешке» на Северном проспекте в Петербурге

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    pixabay.com

    Ночной пожар на севере Петербурга унес жизни двух человек:
    огнем оказалась охвачена одна из квартир в Выборгском районе. Об этом
    рассказали в пресс-службе главного управления городского МЧС.

    По данным сообщения, речь идет о жилом доме на Северном
    проспекте. Пламя бушевало на двух «квадратах» трехкомнатной квартиры.

    К ликвидации возгорания были привлечены силы 15 спасателей и
    трех единиц спецтехники. После тушения пожара в квартире нашли тела
    задохнувшихся мужчины и женщины.

    По данному факту была организована проверка, направленная на
    установление причин и обстоятельств смертельного возгорания. По ее итогам будет
    принято процессуальное решение.

    Ранее крупный пожар разгорелся в здании оборонного НИИ в
    Твери. В результате возгорания погибли семь человек, и около 26 пострадали. Предварительной
    причиной называют аварийный режим работы электросети, сообщал «Царьград».

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