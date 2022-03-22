Два человека стали жертвами нападения на лицей в Швеции

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Нападение на лицей произошло в Швеции. В результате
инцидента скончались две работницы учебного заведения, говорится в материале
информационного агентства France-Presse.
Нападение произошло в городе Мальме. Сообщается, что погибшим
было порядка 50 лет. Правоохранительные органы подозревают в нападении на лицей
одного из учеников. Известно, что возраст преступника составляет 18 лет. Каких-либо
других подробностей инцидента не приводится.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали
подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка. Следователи обнаружили
преступника по горячим следам, им оказался 14-летний подросток.
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