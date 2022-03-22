Два человека стали жертвами нападения на лицей в Швеции

Нападение произошло в городе Мальме. Сообщается, что погибшим

было порядка 50 лет. Правоохранительные органы подозревают в нападении на лицей

одного из учеников. Известно, что возраст преступника составляет 18 лет. Каких-либо

других подробностей инцидента не приводится.