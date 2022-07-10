Два человека стали жертвами лобового ДТП в Липецкой области

В результате сильного удара одна из машин загорелась. Жертвами ДТП стал мужчина за рулем Nissan Primera. Его пассажир госпитализирован. Кроме того, скончалась пассажирка во втором авто, пострадал 10-летний мальчик. Полиция работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства случившегося.