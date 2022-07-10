Два человека стали жертвами лобового ДТП в Липецкой области

Два человека погибли и трое получили травмы в результате ДТП в Становлянском районе Липецкой области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД.
Смертельная авария произошла на 372-м км альтернативной дороги трассы М-4 «Дон». Дорогу не поделили легковые автомобили Nissan Primera и Nissan Almera. По данным ГИБДД, водитель первой иномарки выехал на встречную полосу движения.
В результате сильного удара одна из машин загорелась. Жертвами ДТП стал мужчина за рулем Nissan Primera. Его пассажир госпитализирован. Кроме того, скончалась пассажирка во втором авто, пострадал 10-летний мальчик. Полиция работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства случившегося.
На днях водитель Nissan погиб в подмосковном Подольске, сообщало РИАМО. Он врезался в заднюю часть полуприцепа-тягача Mercedes-Benz Actros на большой скорости.