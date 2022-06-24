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Два человека стали жертвами ДТП с автобусом и «газелью» в Ленобласти

Два человека стали жертвами ДТП с автобусом и «газелью» в Ленобласти
pxhere.com

Два человека получили несовместимые с жизнью травмы в результате дорожного инцидента с участием междугородного автобуса и микроавтобуса в Ленобласти, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МВД России.

По данным полиции, все произошло утром 24 июня в районе деревни Глухово в Ломоносовском районе области. Столкнулись автобус Scania и «газель», принадлежащая местному предприятию.

«В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира «газели» скончались на месте, еще шесть пассажиров микроавтобуса с разными травмами доставлены в медицинские учреждения», — отмечается в сообщении МВД.

По предварительным данным, никто из пассажиров междугородного автобуса не пострадал. На месте происшествия продолжают работать стражи порядка, которые устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

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