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    Два человека стали жертвами аварии на трассе в Башкирии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Два человека стали жертвами аварии на трассе в Башкирии

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    pexels.com/PD

    Два человека погибли в результате опрокидывания авто в Башкирии, сообщает в понедельник региональное управление ГИБДД.

    Все произошло на 102-м километре трассы Магнитогорск — Ира утром 9 мая. 35-летний водитель иномарки совершил съезд в кювет после чего авто опрокинулось. В результате несовместимые с жизнью травмы получил водитель и его пассажирка.

    Еще одна женщина с травмами различной степени тяжести была госпитализирована. Подробности аварии уточняются.

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