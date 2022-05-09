Два человека стали жертвами аварии на трассе в Башкирии

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Два человека погибли в результате опрокидывания авто в Башкирии, сообщает в понедельник региональное управление ГИБДД.
Все произошло на 102-м километре трассы Магнитогорск — Ира утром 9 мая. 35-летний водитель иномарки совершил съезд в кювет после чего авто опрокинулось. В результате несовместимые с жизнью травмы получил водитель и его пассажирка.
Еще одна женщина с травмами различной степени тяжести была госпитализирована. Подробности аварии уточняются.
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