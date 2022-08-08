Два человека пострадали при столкновении квадроцикла с остановкой в Самарской области

Серьезная авария с участием квадроцикла произошла на территории Самарской области. О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях.
По предварительным данным, водитель квадроцикла не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. От сильного удара мототехника опрокинулась на бок. В результате по меньшей мере два человека получили различные травмы.
Сейчас на месте дорожного инцидента работают сотрудники экстренных служб. Сведения о состоянии пострадавших уточняются.