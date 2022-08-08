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Два человека пострадали при столкновении квадроцикла с остановкой в Самарской области

Два человека пострадали при столкновении квадроцикла с остановкой в Самарской области
Федеральное агентство новостей

Серьезная авария с участием квадроцикла произошла на территории Самарской области. О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным, водитель квадроцикла не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. От сильного удара мототехника опрокинулась на бок. В результате по меньшей мере два человека получили различные травмы.

Сейчас на месте дорожного инцидента работают сотрудники экстренных служб. Сведения о состоянии пострадавших уточняются.

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