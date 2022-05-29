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Два человека получили травмы при мощном взрыве возле парка Голайе в Кабуле

Два человека получили травмы при мощном взрыве возле парка Голайе в Кабуле
Xinhua/Global Look Press

Магнитная мина взорвалась в районе парка Голайе в Кабуле. В результате пострадали два человека, сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, взрывное устройство было установлено на велосипеде рядом с входом в парк. Правоохранители предполагают, что целью злоумышленников являлся автомобиль одного из радикалов «Талибана»* (террористическая организация, запрещенная в России), который ранее столкнулся с гражданской машиной. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства ЧП.

  • * – запрещенная в РФ террористическая организация
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RusNewsToday24
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