Два человека получили травмы при мощном взрыве возле парка Голайе в Кабуле

По предварительным данным, взрывное устройство было установлено на велосипеде рядом с входом в парк. Правоохранители предполагают, что целью злоумышленников являлся автомобиль одного из радикалов «Талибана»* (террористическая организация, запрещенная в России), который ранее столкнулся с гражданской машиной. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства ЧП.