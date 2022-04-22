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    Два человека получили ранения при перестрелке на бывшем заводе в Рязани

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Два человека получили ранения при перестрелке на бывшем заводе в Рязани

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    Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Правоохранители
    выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадали два человека.
    Их госпитализировали с огнестрельными ранениями после конфликта на бывшем рязанском
    заводе «Рязцветмет».

    По сообщениям СМИ, 44-летний мужчина получил пулю в живот, а 64-летний гражданин, являющийся
    директором частной охранной фирмы, — в голову. Нападавшие открыли по ним стрельбу
    из травматического пистолета.

    Согласно предварительным
    данным, случившееся — попытка рейдерского захвата предприятия. Специалисты устанавливают
    точные мотивы злоумышленников.

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