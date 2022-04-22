Два человека получили ранения при перестрелке на бывшем заводе в Рязани

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Правоохранители
выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадали два человека.
Их госпитализировали с огнестрельными ранениями после конфликта на бывшем рязанском
заводе «Рязцветмет».
По сообщениям СМИ, 44-летний мужчина получил пулю в живот, а 64-летний гражданин, являющийся
директором частной охранной фирмы, — в голову. Нападавшие открыли по ним стрельбу
из травматического пистолета.
Согласно предварительным
данным, случившееся — попытка рейдерского захвата предприятия. Специалисты устанавливают
точные мотивы злоумышленников.
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