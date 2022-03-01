Два человека погибли возле Шахтерской площади после обстрела ВСУ в Донецке

Два человека погибли возле Шахтерской площади после обстрела ВСУ в Донецке Новости
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Шахтерская площадь Донецка подверглась новому обстрелу со стороны киевских военнослужащих. В результате ракетного налета погибли двое мирных жителей, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

По данным главы столицы ДНР, солдаты Вооруженных Сил Украины использовали при обстреле реактивную систему залпового огня (РЗСО).

Напомним, что 24 февраля на Украине началась спецоперация, главной целью которой является предупреждение нападения на Россию путем свержения действующей киевской власти. В обращении к гражданам президент РФ Владимир Путин уточнил, что со стороны российских солдат мирным жителям ничего не угрожает: удары наносятся только по военным объектам.

 
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