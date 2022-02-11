Два человека погибли в результате крушения Ан-2 на Камчатке

Два человека погибли в результате крушения Ан-2 на Камчатке Новости
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Два человека, которые находились в салоне самолета Ан-2, скончались в результате крушения воздушного судна. Происшествие произошло на Камчатке.

Очевидцы в пятницу, 11 февраля, сообщили сотрудникам оперативных служб, что заметили около села Коряки Елизовского района крушение воздушного судна. Губернатор Владимир Солодов заявил, что два человека, которые находились в самолете, погибли во время пожара в результате падения.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после крушения Ан-2. Соответствующей информацией поделился пресс-центр Восточного межрегионального транспортного управления СК России.

 
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