Два человека погибли при обстреле террористами сирийского города Эс-Сукейлабия

Ранее на трехстороннем саммите в Тегеране президент России Владимир Путин заявил, что Сирию нужно навсегда избавить от присутствия террористов, сообщал телеканал « 360 ».

Снаряд взорвался на площади, где проходило праздничное мероприятие по случаю открытия собора Святой Софии.

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ) выпустили ракету по городу Эс-Сукейлабия в сирийской провинции Хама. Смертельные ранения получили двое мирных жителей, еще 12 человек попали в больницу, передает SANA.