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Два человека погибли при обстреле террористами сирийского города Эс-Сукейлабия

Два человека погибли при обстреле террористами сирийского города Эс-Сукейлабия
pxhere.com

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ) выпустили ракету по городу Эс-Сукейлабия в сирийской провинции Хама. Смертельные ранения получили двое мирных жителей, еще 12 человек попали в больницу, передает SANA.

Снаряд взорвался на площади, где проходило праздничное мероприятие по случаю открытия собора Святой Софии.

Ранее на трехстороннем саммите в Тегеране президент России Владимир Путин заявил, что Сирию нужно навсегда избавить от присутствия террористов, сообщал телеканал «360». 

  • * – запрещенная в РФ террористическая организация
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