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Два человека погибли при обстреле донецкой Макеевки со стороны ВСУ

Два человека погибли при обстреле донецкой Макеевки со стороны ВСУ
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Двое гражданских погибли при обстреле населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике украинскими военными, сообщает штат теробороны ДНР.

«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) в Червоногвардейском районе Макеевки, по улице Антропова, число жертв возросло до четырех человек: двое погибли и двое получили ранения», — говорится в сообщении.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в общей сложности украинская стороны выпустила по Макеевке 12 снарядов калибром 122 миллиметра.

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