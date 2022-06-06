Два человека погибли при обстреле донецкой Макеевки со стороны ВСУ

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в общей сложности украинская стороны выпустила по Макеевке 12 снарядов калибром 122 миллиметра.

«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) в Червоногвардейском районе Макеевки, по улице Антропова, число жертв возросло до четырех человек: двое погибли и двое получили ранения», — говорится в сообщении.