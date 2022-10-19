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Два британских истребителя замечены вблизи Крыма

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Global Look Press | US Navy

Два многоцелевых истребителя четвертого поколения ВВС Великобритании были замечены на Flightradar вблизи Крыма, сообщает «Лента.ру».

По данным Flightradar, два истребителя Eurofighter Typhoon вылетели с британской военной авиабазы Акротири на острове Кипр. Около часа дня по московскому времени они вошли в воздушное пространство Румынии и начали кружить неподалеку от Одесской области, после чего направились в сторону Крыма. Истребители приблизились к полуострову на расстояние примерно в 200 километров.

Сообщается, что истребители сопровождали крупный стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135W River Joint британских ВВС. Судно отправилось от Северного моря, облетело по кругу прибрежную часть Румынии и проследовало в акваторию Черного моря.

В том же районе были замечены американский Boeing E-3A Sentry, зарегистрированный в Люксембурге, и британский многоцелевой заправщик Airbus KC2 Voyager.

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