Два британских истребителя замечены вблизи Крыма

Два многоцелевых истребителя четвертого поколения ВВС Великобритании были замечены на Flightradar вблизи Крыма, сообщает «Лента.ру».
По данным Flightradar, два истребителя Eurofighter Typhoon вылетели с британской военной авиабазы Акротири на острове Кипр. Около часа дня по московскому времени они вошли в воздушное пространство Румынии и начали кружить неподалеку от Одесской области, после чего направились в сторону Крыма. Истребители приблизились к полуострову на расстояние примерно в 200 километров.
Сообщается, что истребители сопровождали крупный стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135W River Joint британских ВВС. Судно отправилось от Северного моря, облетело по кругу прибрежную часть Румынии и проследовало в акваторию Черного моря.
В том же районе были замечены американский Boeing E-3A Sentry, зарегистрированный в Люксембурге, и британский многоцелевой заправщик Airbus KC2 Voyager.