Два британских истребителя замечены вблизи Крыма

По данным Flightradar, два истребителя Eurofighter Typhoon вылетели с британской военной авиабазы Акротири на острове Кипр. Около часа дня по московскому времени они вошли в воздушное пространство Румынии и начали кружить неподалеку от Одесской области, после чего направились в сторону Крыма. Истребители приблизились к полуострову на расстояние примерно в 200 километров.