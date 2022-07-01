Дутая производительность видеокарт Intel Arc. Функция Advanced Performance Optimizations повышает результат в 3DMark на 4-15%

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Компания Intel недавно выпустила свежий драйвер для своих дискретных видеокарт Arc. И одна из его особенностей показала любопытную деталь.





В драйвере появилась возможность отключения функции Advanced Performance Optimizations (APO). Это специальная функция, оптимизирующая производительность адаптера для улучшения его показателей в бенчмарках. И тесты показали, что порой прирост из-за этой функции очень велик.

К примеру, в 3DMark TimeSpy карта Arc A380 с отключенной APO набирает 4449 баллов, а с включенной уже 5241 балл! Правда, в тесте Port Royal разница между результатами составляет всего 4%, то есть, видимо, на производительность трассировки лучей APO влияет очень слабо.

Насколько сильно влияние APO в играх, пока неясно, но теперь понятно, почему в 3DMark видеокарты Intel Arc показывают себя намного лучше относительно конкурентов, нежели в играх.