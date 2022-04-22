Дуров так не смог. Пользователи собрали и пожертвовали более $ 1млрд на развитие экосистемы TON

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Фонд TON был сформирован членами сообщества blockchain, которые захотели сохранить проект после того как о его закрытии объявил Telegram в августе 2020 года после судебного процесса от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).





Пожертвования были сделаны в TON, «родной» криптовалюте экосистемы. В течение 10 дней, начиная с 7 апреля было пожертвовано почти 530 миллионов TON на сумму чуть более 1 миллиарда долларов США. Средства поступили через 176 отдельных пожертвований, большинство из которых поступило от крупных держателей. Среди них 18 пожертвований составили более 10 миллионов TON и 37 – более 4 миллионов, сообщил представитель Фонда TON изданию CoinDesk.

Разумеется, имён столь состоятельных жертвователей Фонд TON не раскрывает, но пресс-секретарь организации отметил:

“Мы думаем, что все доноры отлично понимают, что успеху TON помогает наличие хорошо капитализированного фонда для поддержки экосистемы”.

TON также недавно получил 250 миллионов долларов инвестиций в свой первый экосистемный фонд, при этом венчурными инвесторами стали криптобиржи Huobi и Kucoin.

Хотя toncoin не зависит от Telegram, проект был одобрен в декабре 2021 года основателем Telegram Павлом Дуровым. В начале 2021 года Андрей Рогозов, член-основатель Фонда TON, сказал, что toncoin находится на пути к полной интеграции в приложение для обмена сообщениями, что сделает монету доступной для 500 миллионов ежемесячных пользователей Telegram. В прошедшую среду пресс-секретарь заявил, что никакие такие планы не были «явно подтверждены».