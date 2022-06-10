Дуров анонсировал платную версию мессенджера Telegram Premium

«Вот почему в этом месяце мы представим Telegram Premium, план подписки, который позволяет любому приобретать дополнительные функции, скорость и ресурсы. Это также позволит пользователям поддерживать Telegram и присоединиться к клубу, который первым получит новые функции», — анонсировал Дуров платную версию мессенджера в своем Telegram-канале.