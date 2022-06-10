Дуров анонсировал платную версию мессенджера Telegram Premium

Предприниматель и программист Павел Дуров сообщил, что Telegram Premium с дополнительными возможностями выйдет уже в этом месяце.
Дуров объяснил запуск премиальной версии Telegram возможностью предоставить больше функций при сохранении уже существующих бесплатных. В связи с этим, повышенные лимиты будут сделаны платной опцией.
«Вот почему в этом месяце мы представим Telegram Premium, план подписки, который позволяет любому приобретать дополнительные функции, скорость и ресурсы. Это также позволит пользователям поддерживать Telegram и присоединиться к клубу, который первым получит новые функции», — анонсировал Дуров платную версию мессенджера в своем Telegram-канале.
По словам предпринимателя, все существующие функции остаются бесплатными. Также появится множество бесплатных опций. Например, пользователи смогут просматривать очень большие документы, мультимедиа и стикеры, отправленные пользователями Premium.