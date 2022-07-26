Духовный лидер Ирана заявил, что Запад готовил ловушку для России в Донбассе

«Существует полное понимание тех целей, тех мотивов, тех причин, которые вынудили нас пойти на это. Наши так называемые западные партнеры не оставили иного выхода. Духовный руководитель Ирана очень точно подметил, что мы сыграли на опережение и застали западников врасплох: если бы не вы, то они. И мы это прекрасно знаем, что западниками и их клиентами готовилась «кровавая баня» в Донбассе», — цитирует Джагаряна ИА SM-News.