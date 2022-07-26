Духовный лидер Ирана заявил, что Запад готовил ловушку для России в Донбассе

Российский дипломат, посол России в Иране Леван Джагарян рассказал, что духовный лидер республики Сейеда Али Хаменеи очень хорошо понимает, что Украина готовила для РФ ловушку в Донбассе, и проведение СВО — превентивная мера для обеспечения безопасности.
«Существует полное понимание тех целей, тех мотивов, тех причин, которые вынудили нас пойти на это. Наши так называемые западные партнеры не оставили иного выхода. Духовный руководитель Ирана очень точно подметил, что мы сыграли на опережение и застали западников врасплох: если бы не вы, то они. И мы это прекрасно знаем, что западниками и их клиентами готовилась «кровавая баня» в Донбассе», — цитирует Джагаряна ИА SM-News.
Посол признался, что ему очень импонирует понимающая, сдержанная позиция иранцев по поводу украинского конфликта.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.