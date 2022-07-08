Дубовой: ВСУ используют американские РСЗО HIMARS для ударов по мирным жителям Донбасса

Военный корреспондент Геннадий Дубовой рассказал о том, как украинские бойцы используют западное оружие.
По его словам, ВСУ наносят удары по мирным жителям Донбасса, а не по ВС РФ. Они это делают с помощью американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
«К сожалению, на себе это ощущают мирные жители. Сейчас из этих систем лупят по Донецку и Ясиноватой, это точно подтверждено. А мы нет», — сказал он.
Также Дубовой рассказал, что бойцы ВС РФ нередко забирают себе украинское оружие в качестве трофея. Чаще всего это оказывается вооружение, которое поставляется со стороны Запада. К примеру, американские пулеметы «стрелковка», английские и чешские гранатометы и так далееукраина