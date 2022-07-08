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Дубовой: ВСУ используют американские РСЗО HIMARS для ударов по мирным жителям Донбасса

Дубовой: ВСУ используют американские РСЗО HIMARS для ударов по мирным жителям Донбасса
HIMARS U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военный корреспондент Геннадий Дубовой рассказал о том, как украинские бойцы используют западное оружие.

По его словам, ВСУ наносят удары по мирным жителям Донбасса, а не по ВС РФ. Они это делают с помощью американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

 «К сожалению, на себе это ощущают мирные жители. Сейчас из этих систем лупят по Донецку и Ясиноватой, это точно подтверждено. А мы нет», — сказал он.

Также Дубовой рассказал, что бойцы ВС РФ нередко забирают себе украинское оружие в качестве трофея. Чаще всего это оказывается вооружение, которое поставляется со стороны Запада. К примеру, американские пулеметы «стрелковка», английские и чешские гранатометы и так далееукраина

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