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Дубовицкая высказалась об одиночестве коллеги по «Аншлагу» Клары Новиковой

Дубовицкая высказалась об одиночестве коллеги по «Аншлагу» Клары Новиковой
globallookpress/Natalya Loginova

Телеведущая Регина Дубовицкая отреагировала на слова Клары Новиковой о своем одиночестве. По словам знаменитости, профессия актера тут ни при чем.

Журналисты поинтересовались у Дубовицкой, почему многие актеры, как и Новикова, в старости чувствуют себя одинокими. В ответ звезда «Аншлага» заявила, что ее коллега — обычный человек и профессия никак не влияет на мировоззрение.

«А что, актеры от других людей чем-то отличаются? Сколько разных людей (не актеров!) живут без какой-либо помощи?.. Причем тут Клара Новикова-то?» — задалась вопросом Дубовицкая в беседе с «Общественной службой новостей».

Кроме того, знаменитость добавила, что звездам «Аншлага» не грозит забвение. Поклонники будут всегда помнить юмористов.

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