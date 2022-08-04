Дубовицкая высказалась об одиночестве коллеги по «Аншлагу» Клары Новиковой

Телеведущая Регина Дубовицкая отреагировала на слова Клары Новиковой о своем одиночестве. По словам знаменитости, профессия актера тут ни при чем.
Журналисты поинтересовались у Дубовицкой, почему многие актеры, как и Новикова, в старости чувствуют себя одинокими. В ответ звезда «Аншлага» заявила, что ее коллега — обычный человек и профессия никак не влияет на мировоззрение.
«А что, актеры от других людей чем-то отличаются? Сколько разных людей (не актеров!) живут без какой-либо помощи?.. Причем тут Клара Новикова-то?» — задалась вопросом Дубовицкая в беседе с «Общественной службой новостей».
Кроме того, знаменитость добавила, что звездам «Аншлага» не грозит забвение. Поклонники будут всегда помнить юмористов.