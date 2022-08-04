Дублер Добронравова раскрыл настоящее лицо Добрынина из «Сватов»

Образ Митяя из сериала «Сваты» прочно закрепился за исполняющим роль актером Николаем Добрыниным. Однако в действительности это совершенно два разных человека, рассказал дублер Федора Добронравова, Сергей Смарцев.
Он признался, что близкого общения с актером у него не было, но случайных встреч оказалось не избежать. Однако даже на первый взгляд показалось, что Добрынин — «не Митяй от слова совсем», признался Смарцев.
«С Добрыниным Николаем Николаевичем на площадке не пересекался, случайно встретился в холле гостиницы. Мне показалось, что он в жизни совершенно другой нежели его персонаж. Ухоженный, что ли, респектабельный, одним словом, это не Митяй, от слова совсем», — поделился Сергей.
Дублер добавил, что сам ассоциировал Добрынина с Митяем. Однако в жизни актер более сдержанный и интеллигентный, нежели его персонаж.