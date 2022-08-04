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Дублер Добронравова раскрыл настоящее лицо Добрынина из «Сватов»

Дублер Добронравова раскрыл настоящее лицо Добрынина из «Сватов»
кадр из сериала “Сваты”

Образ Митяя из сериала «Сваты» прочно закрепился за исполняющим роль актером Николаем Добрыниным. Однако в действительности это совершенно два разных человека, рассказал дублер Федора Добронравова, Сергей Смарцев.

Он признался, что близкого общения с актером у него не было, но случайных встреч оказалось не избежать. Однако даже на первый взгляд показалось, что Добрынин — «не Митяй от слова совсем», признался Смарцев.

«С Добрыниным Николаем Николаевичем на площадке не пересекался, случайно встретился в холле гостиницы. Мне показалось, что он в жизни совершенно другой нежели его персонаж. Ухоженный, что ли, респектабельный, одним словом, это не Митяй, от слова совсем», — поделился Сергей.

Дублер добавил, что сам ассоциировал Добрынина с Митяем. Однако в жизни актер более сдержанный и интеллигентный, нежели его персонаж.

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RusNewsToday24
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