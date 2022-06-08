ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика произошло на переезде в болгарском Видине

ДТП произошло около 13:30 по местному времени (совпадает с московским). На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, полиции и врачи скорой помощи. Локомотив и несколько вагонов состава сошли с рельсов, отметили специалисты. Обстоятельства и детали инцидента устанавливаются.