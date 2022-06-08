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ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика произошло на переезде в болгарском Видине

ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика произошло на переезде в болгарском Видине
www.pexels.com

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде неподалеку от Видина в Болгарии. По предварительным данным, в результате аварии погибли два машиниста и водитель фуры, сообщает телеканал Nova.

ДТП произошло около 13:30 по местному времени (совпадает с московским). На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, полиции и врачи скорой помощи. Локомотив и несколько вагонов состава сошли с рельсов, отметили специалисты. Обстоятельства и детали инцидента устанавливаются. 

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