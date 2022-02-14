ДТП с участием двух машин затруднило движение автобуса на улице Ушакова в Петербурге

ДТП с участием двух машин затруднило движение автобуса на улице Ушакова в Петербурге Новости
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Два автомобиля столкнулись на улице Ушакова в Калининском районе Петербурга. Фотографии с места аварии опубликовали очевидцы.

После ДТП машины встали посреди проезжей части, перегородив дорогу автобусу. Остается неизвестным, как долго общественному транспорту пришлось стоять на месте.

«Автобусу не проехать из-за ДТП на Ушинского», — говорится в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Аварийная обстановка в Петербурге резко обострилась с приходом зимы, так как коммунальщики не справляются с уборкой улиц и обработкой дорог противогололедными средствами. Местные жители неоднократно жаловались на это администрации во главе с губернатором Александром Бегловым, однако власти пока не смогли предпринять действительно эффективных мер.

 
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