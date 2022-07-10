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ДТП с грузовиком и автобусом привело к гибели человека под Архангельском

ДТП с грузовиком и автобусом привело к гибели человека под Архангельском
Федеральное агентство новостей

На трассе Ядриха — Верхняя Тойма в Архангельской области произошло столкновение газовоза, грузовика и пассажирского автобуса. В результате погиб водитель большегруза, передает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Авария произошла сегодня утром недалеко от поселка Шипицыно. Предварительно, пострадали девять человек. Восемь из них были госпитализированы. Девятого необходимо деблокировать из кузова газовоза.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Причины и обстоятельства произошедшего станут известны после проверки.

Еще одна смертельная авария произошла ранее около Новороссийска. В результате столкновения двух грузовиков погибли два человека, сообщал телеканал «360»

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