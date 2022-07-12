Друг Зеленского из «Квартал 95» Кошевой выступил перед ВСУ с насмешливым анекдотом про Арестовича

«Отправились как-то Белоснежка, считавшая себя самой красивой, Дюймовочка, считавшая себя самой маленькой, и Врунишка, считавший себя лучшим лжецом на свете, в Дом правды, где говорят лишь истину. Первой пошла Белоснежка. Вышла вся в слезах и говорит, что оказалась не самой красивой — ее опередила Спящая Красавица. Затем из Дома правды в слезах выбежала Дюймовочка. Выяснилось, что и она не самая маленькая, поскольку ее «опередил» Мальчик с пальчик. Последним в дом зашел Врунишка, но вышел озадаченным и спросил: а кто такой Арестович?»