Друг Зеленского из «Квартал 95» Кошевой выступил перед ВСУ с насмешливым анекдотом про Арестовича

Друг президента Украины Владимира Зеленского по «Квартал 95» Евгений Кошевой попытался рассмешить мобилизованных украинцев оскорбительным анекдотом про Алексея Арестовича. Соответствующий видеоролик опубликовал политолог Армен Гаспарян в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как Кошевой выступает перед мужчинами, облаченными в военную форму. Со сцены он рассказал нецензурный анекдот. Его суть можно свести к короткому пересказу.
«Отправились как-то Белоснежка, считавшая себя самой красивой, Дюймовочка, считавшая себя самой маленькой, и Врунишка, считавший себя лучшим лжецом на свете, в Дом правды, где говорят лишь истину. Первой пошла Белоснежка. Вышла вся в слезах и говорит, что оказалась не самой красивой — ее опередила Спящая Красавица. Затем из Дома правды в слезах выбежала Дюймовочка. Выяснилось, что и она не самая маленькая, поскольку ее «опередил» Мальчик с пальчик. Последним в дом зашел Врунишка, но вышел озадаченным и спросил: а кто такой Арестович?»
Необходимо отметить, что в анекдоте присутствовали матерные слова. Публика встретила хохму Кошевого прохладно.