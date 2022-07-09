Друг Зайцева заявил, что команда модельера делает деньги на имени звезды

Друг Вячеслава Зайцева Александр Ширшов рассказал, что модельер получает не больше 50 тысяч рублей. В то же время команда дизайнера, с его слов, зарабатывает миллионы.
Как утверждает приятель, модельера используют в корыстных целях. По его словам, на имени мастера зарабатывают целые состояния.
«У него официальная зарплата 47 тысяч. Он ни копейки не получает от мероприятий в своем Доме моды. Зато команда Зайцева получает около 1,5-2 млн за одно мероприятие», — указал Ширшов в разговоре с «Абзацем».
Последнее время тяжелобольной Зайцев практически не появляется на публике. Более шести лет назад у звезды диагностировали болезни Паркинсона.