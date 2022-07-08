Друг Юрия Шатунова описал место в Германии, где развеют часть праха артиста

Звезды 90-х, лидера группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не стало в ночь на 23 июня. По словам родных певца, ранее он высказывал пожелание, чтобы часть его праха развеяли в Германии. Друг артиста сообщил, в каком именно месте это произойдет.
Семья исполнителя — супруга и двое детей — уже улетели в европейскую страну, где у них есть собственный дом рядом с Боденским озером. Там временами с родными жил и сам Шатунов. По словам друга покойного музыканта, его прах развеют в глухом лесу.
«Туда нельзя подъехать на машине, нужно оставлять ее на парковке и километров пять идти пешком по лесу. Юра любил порыбачить в тишине. Это было для него идеальным местом. Однажды он взял меня с собой: народу нет, птички щебечут. Все как Юра любил. Ему нравились глухие места», — сообщил собеседник «Аргументов и Фактов».
Часть праха певца уже захоронили в Москве на Троекуровском кладбище. Траурная церемония состоялась 28 июня.