Друг Шатунова рассказал, о чем был их последний разговор после суда с Разиным

Андрей Картавцев, автор песен, рассказал, что незадолго до смерти Юрия Шатунова им удалось поговорить о суде. Тогда он поздравил певца с победой над Андреем Разиным в деле о правах на песни «Ласкового мая».
«Я хотел Юру поздравить с победой над Андреем Разиным в суде. Говорю: «Юра, молодец, наконец-то». Он сильно переживал этот судебный процесс, у него отбирали любимые песни», — сказал он в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.
По словам Картавцева, Шатунов тяжело переносил судебные тяжбы.
«Это было очень тяжело для него, я его в таком состоянии никогда не видел раньше. А тут такая победа», — признался он.
Церемония прощания с Юрием Шатуновым не обошлась без скандалов — поклонников возмутил внешний вид его вдовы, через платье которой виднелось нижнее белье.