Друг Пугачевой объяснил, когда певица даст комментарий о происходящем

Друг певицы Аллы Пугачевой публицист Марат Гельман* (признан иноагентом в России) рассказал, когда артистка планирует дать комментарий о происходящем с ее супругом шоуменом Максимом Галкиным. Примадонна сейчас вместе с мужем и детьми находится в Израиле.
Галкин раскритиковал специальную операцию сразу после начала ее проведения. Однако сама Пугачева никаких комментариев по этому поводу не дает, в том числе и публично не соглашается с позицией мужа. По словам Гельмана (включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), Примадонна призналась, что будет готова поддержать супруга, если на него заведут уголовное дело в России.
«Я услышал: “Если на Максима заведут дело, то тогда я начну говорить и уже не остановлюсь”. Она, конечно, не борец, не мыслит себя общественным деятелем. У нее позиция эмпатии женщины, которая переживает за людей», — заявил публицист в YouTube-шоу «И грянул Грэм».
Ранее телеведущий Андрей Красовский порассуждал о возможном возвращении в Россию певицы Аллы Пугачевой и ее супруга шоумена Максима Галкина. Он отметил, что самой Примадонне никто не запрещал въезд на родину.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами