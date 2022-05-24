Друг Пугачевой объяснил, когда певица даст комментарий о происходящем

Галкин раскритиковал специальную операцию сразу после начала ее проведения. Однако сама Пугачева никаких комментариев по этому поводу не дает, в том числе и публично не соглашается с позицией мужа. По словам Гельмана (включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), Примадонна призналась, что будет готова поддержать супруга, если на него заведут уголовное дело в России.