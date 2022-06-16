Друг Градского уверен, что сестра композитора не сможет доказать право на наследство

«Не знаю, кто она по специальности, но, если бы она была медийным лицом, я бы сказал, что это просто пиар, больше ничего. Потому что никакой практической пользы от того, что она пытается сделать, не будет. Деньги всегда были самым притягательным объектом наследства, поэтому ничего удивительного в этом нет. Эта история еще долго будет длиться», — уверенно заявил Алешин в беседе с Telegram-каналом «Звездач».