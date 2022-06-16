Друг Градского уверен, что сестра композитора не сможет доказать право на наследство

Друг композитора Александра Градского Анатолий Алешин прокомментировал обвинения сестры музыканта Натальи в присвоении артистом наследства ее отца.
Женщина спустя 20 лет после кончины родителя и чуть больше полугода после смерти Градского сообщила, что певец обманом завладел имуществом ее отца. Она намерена добиться возвращения наследства.
Алешин, комментируя затею родственницы наставника музыкального шоу «Голоc», усомнился, что та сможет доказать обман. По его словам, сестра ныне покойного музыканта только выбросит деньги на ветер, ходя по судам.
«Не знаю, кто она по специальности, но, если бы она была медийным лицом, я бы сказал, что это просто пиар, больше ничего. Потому что никакой практической пользы от того, что она пытается сделать, не будет. Деньги всегда были самым притягательным объектом наследства, поэтому ничего удивительного в этом нет. Эта история еще долго будет длиться», — уверенно заявил Алешин в беседе с Telegram-каналом «Звездач».
Градская сообщила, что певец незаконно стал обладателем наследства ее отца. По ее словам, исполнитель заставил дядю подписать документы, пока он был в плохом состоянии в больнице.